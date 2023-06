In Italia cala ancora la disoccupazione. Le donne trainano il mercato del lavoro

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 giugno 2023) Scendeil tasso diinnei numeri dell’Istat relativi al mese di aprile: si ferma al 7.8 per cento, il miglior dato dal giugno del 2009 (se si esclude il periodo di marzo-aprile 2020, influenzato dalle prime chiusure pandemiche). Una platea che, forte di circa 14 mila disoccupati in meno, scende per la prima volta sotto quota due milioni (1 milione 986 mila). Ma le buone notizie riguardano anche gli altri due principali indicatori: quello dell’occupazione, che sale al 61 per cento, e quello di inattività che33.6 per cento. Una fotografia deldelin linea con i dati del mese scorso, trainata soprattutto dall’occupazione femminile, in aumento di 52 mila unità sul mese precedente e di ben 217 mila sul 2022. In leggera diminuzione invece ...