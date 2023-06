In Cina l' indice manifattura pmi cresce a sorpresa a maggio

L'dei direttori d'acquisto (pmi) relativo al settore manifatturiero cinese misurato da Caixin è salito a maggio a 50,9, dal livello di 49,5 di aprile, superando la soglia di 50 che segnala l'...Nel mese di maggio, il settore manifatturiero cinesi torna in zona espansione. L'PMI, stilato da Caixin - S&P Global China Manufacturing, ha segnato un miglioramento a quota 50,9, rispetto ai 49,5 punti registrati nel mese precedente. Il dato è migliore anche delle attese ...L'giapponese mostra sul principaleazionario giapponese un rialzo dello 0,85%; sulla ... 49,5 punti) 02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,3 punti; preced. 49,5 punti). 01 - 06 ...

Cina: indice Pmi manifatturiero sale a 50,9 a maggio Borsa Italiana

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...L'ultima settimana ha visto una serie di importanti accordi di cooperazione - anche in materia di energia, sicurezza e logistica - tra Iran, Iraq, Russia e Cina. Gli elementi chiave di questi eventi c ...