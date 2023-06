Impediscono ad Albano di andare in bagno | lui sbotta e rilascia un’intervista

Leggi su biccy

(Di giovedì 1 giugno 2023) Brutta disavventura pera cui è stato impedito diine ha rischiato di farsela sotto. Il cantante – di tutta risposta – hatoal Corriere del Mezzogiorno per raccontare la sua esperienza. Il fatto è accaduto su un aero diretto a Zagabria, doveera diretto per festeggiare la laurea della figlia Cristel Carrisi. “All’atterraggio ho chiesto diin, ma mi è stato impedito, una cosa inaccettabile. Ero seduto al posto 1 A, sono stato operato alla prostata e proprio al momento dell’atterraggio avevo bisogno dele ho chiesto di usarlo. Intanto la scala che avevano fissato alla porta interiore per farci scendere l’aveva bloccata e il corridoio era pieno di gente. La hostess mi ...