Impagniatiello al telefono con “Chi l’ha visto” | “Non vuoi trovare Giulia?” “Guardi non parlo | chiudo” video

(Di giovedì 1 giugno 2023) La giornalista di Chiraggiunge alAlessandroquando lui ha già compiuto il suo mostruoso delitto. Ha denunciato la scomparsa di. Ha cercato di bruciarne il corpo. Ha tentato di depistare le ricerche. La giornalista chiede all’uomo – ora indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale – di ricostruire la vicenda: “Alessandro, potresti aiutarci a capire?” e lui risponde: “Non ho voglia di parlare”. La giornalista replica: “Non?”. E lui: “Ho già le mie cose nella testa. Grazie mille.”. “È come se stesse pian pianino uscendo da un’allucinazione, da una situazione di cui ha iniziato probabilmente a rendersi conto ...

Una vita di bugie. Alessandro Impagnatiello, fermato per l'omicidio della compagnia incinta, aveva anche falsificato un test del dna per dimostrare alla collega con cui aveva una storia che ...Per due volte ha cercato di bruciare il corpo della donna dopo averla accoltellata. Per i magistrati c'è premeditazione. L'uomo ha attesa a casa Giulia che aveva appena incontrato l'altra donna con cu ...