Impagnatiello via in auto | gli insulti della folla | VIDEO

(Di giovedì 1 giugno 2023) Alessandro, il compagno 30enne di Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni incinta trovata morta a Senago nel Milanese, ha confessato il delitto. In queste immagini il barman 30enne lascia inl'appartamento dove viveva insieme alla fidanzata. La casa è stata messa sotto sequestro in seguito all'iscrizione nel registro degli indagati diper omicidio aggravato, occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza. All'uscita dal garage dell'abitazione, l'uomo è stato accolto daglipresente sul luogo. Poco dopo la confessione del delitto.

...lasciato l'appartamento al primo piano di una palazzina sita inNovella, Senago, la mattina di domenica 28 maggio, mentre Giulia era ancora a letto a riposare. La confessione di. ...... il comune del milanese in cui la coppia viveva, sul retro del box di una palazzina inMonte ...era già stato iscritto nella lista degli indagati dopo il ritrovamento, da parte degli ...Il parco si raggiunge dall'entrata diCavour. Secondo le indaginiha ucciso Tramontano dopo che lei ha scoperto un'altra relazione del barman. Che era stata intrecciata con una ...

Impagnatiello, padre di un bambino di 6 anni avuto da una ... a mezzo chilometro di distanza dalla casa dei due, in via Monte Rosa, nascosto in un terreno che ospita dei box auto.Alessandro Impagnatiello ha denunciato la scomparsa della fidanzata Giulia Tramontana, di 29 anni, incinta al settimo mese. Ha nascosto il corpo in un lembo di terra, dietro ai box di una palazzina in ...