Immagini impressionanti | cosa fa il killer prima della confessione Sconcerto in tv | VIDEO

(Di giovedì 1 giugno 2023) Alessandro Impagnatiello ha confessato: ha ammesso con i carabinieri e con la pm Alessia Menegazzo l'omicidiocompagna 29enne Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. È stato l'uomo a indicare agli inquirenti dove fosse il corpocompagna, poco distante dalla casa di Senago, nel Milanese, dove viveva la coppia. Nel corso di Agorà, il programma condotto da Monica Giandotti su Rai3, vengono mandate in onda ledi questa notte, con Impagnatiello che arriva in auto alla caserma di Senago dopo i rilievi nella casa che hanno evidenziato, come si è appreso in seguito, una grande quantità di indizi come le tracce di sangue. L'uomo nelresta per lunghi secondo in auto davanti ai flash dei fotografi che gli chiedono "Dov'è Giulia?". "Sonodavvero ...