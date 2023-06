Imma Cavagnuolo | morta poliziotta penitenziaria per malore improvviso | faceva le prove per la parata del 2 giugno a Roma | aveva 45 anni

Tragedia nella polizia penitenziaria. L'assistenteè morta mentre si trovava presso la scuola di polizia penitenziaria 'Giovanni Falcone' a Roma per partecipare all'organizzazione della parata del 2 giugno . Una morte improvvisa, ...Un malore in hotel a Roma. La caduta e il colpo alla testa: è morta così, a 45 anni ,, assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere ma da circa tre settimane nella Capitale per le preparazioni della parata del 2 ...È morta durante i preparativi per la sfilata del 2 giugno a Roma, l'agente della polizia penitenziaria originaria di Casaluce, nel Casertano. La donna ha avuto un malore mentre si trovava nella Scuola di formazione e aggiornamento 'Giovanni Falcone' ...

Proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto sfilare in uniforme per festeggiare il Paese che rappresentava, Imma compirà il suo ultimo viaggio della vita terrena ...