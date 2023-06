Il vicino di casa | ' Litigava con l' amante | le diceva ' Ti amo' ' '

A dare l'allarme è stato undiche non lo vedeva da qualche giorno: i vigili del fuoco hanno forzato l'ingresso hanno trovato il cadavere. Leggi Anche Parma, Ferdinando Carretta è un uomo ......tentato furto in unadi Viadana, mentre nel luglio del 2018 le due erano state arrestate per furti a Castel Goffredo, Guidizzolo e Piubega. Avvicinavano le vittime, quasi sempre anziane,...Nella notte tra venerdì e sabato intorno alle 2 li ho visti davanti al portone, la macchina di lui era parcheggiata sul passo carraio con la portiera aperta: cercava di tranquillizzarla e le diceva '...

Paolo Portoghesi, il mio vicino di casa Elle Decor

Con: Jean Reno, Sara Lind, Joe Anderson, David Gyasi, Ihor Ciszkewycz, François Guétary, Samantha Bond Trama: Jean Reno veste i panni di Henry, un sicario dalla reputazione a dir poco leggendaria. Orm ...Nella notte tra venerdì e sabato intorno alle 2 li ho visti davanti al portone, la macchina di lui era parcheggiata sul passo carraio con la portiera aperta: cercava di tranquillizzarla e le diceva ...