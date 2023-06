Il tradimento con la collega americana | la vita parallela e le bugie | chi è Alessandro Impagnatiello che ha ucciso la fidanzata al settimo mese

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il corpo di Giulia Tramontano è stato ritrovato nella notte. Si trovava in un’area verde abbandonata a Senago nel Milanese. Il fidanzatoha confessato l’omicidio della 29enne aldi gravidanza. Ma chi è l’uomo che ha commesso l’efferato omicidio?ha 30 anni e lavora come barman in un albergo di lusso di Milano. Nell’ambiente è un volto noto perché ha gestito i bar di locali prestigiosi come il Four Seasons l’Armani Bamboo Bar. Sul fronte personale ha un figlio di sei anni, nato da una precedente relazione e con la ex compagna pare che i rapporti siano buoni. Da qualche anno era legato a Giulia Tramontano, 29enne originaria della provincia di Napoli. Insieme vivevano in un appartamento a Senago. Lei faceva l’agente ...