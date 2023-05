Il sogno della Roma si infrange ai rigori La coppa è del Siviglia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ilgiallorosso di alzare ladell'Europa League dopo la Conference di un anno fa siaial termine di una vera e propria maratona: 146' di gioco. Ilsi conferma specialistacompetizione e conquista il settimo trofeo. A Budapest dopo l'1-1 dei tempi regolamentari decidono i. Giallorossi in vantaggio nel primo tempo con Dybala, pareggio spagnolo con l'autogol di Mancini in avvio di ripresa. I supplementari non spezzano l'equilibrio. Aisi impone il, decisivi gli errori di Mancini e Ibanez.

Cernigoi 6.5: Una certezzacategoria e del Crotone, preciso e prezioso nel gol. Gigliotti 6.5 : Segna un gol importantissimo ma i suoi non sfruttano il doppio vantaggio. Frigerio 7 : Ha il ...La svoltapartita arriva però dopo 7 minutiripresa, quando Reali viene espulso per ... Ed è un altro corner, pochi minuti dopo, a regalare unalla squadra di Foschi (ex Pordenone ed ...La curva Mare pronta a inscenare la coreografia, che lega ilpromozione al desiderio di ... Vicenza con Jimenez eMorte in campo dal primo minuto al posto di Cavion e Begic. Prima gara da ...

Virtus Entella eliminata, svanisce il sogno della serie B Radio Aldebaran Chiavari

Il sogno giallorosso di alzare la coppa dell'Europa League dopo la Conference di un anno fa si infrange ai rigori al termine di una vera e ...E lo fa contro quel Siviglia che detiene il record di sette titoli nel torneo, erede della vecchia Coppa Uefa. Nella Puskas Arena il tifo giallorosso di 25mila tifosi si era mobilitato per dare la ...