«Il Siviglia ha battuto il Mourinhismo puro | perdite di tempo | proteste | pressioni continue sull’arbitro» El Paìs

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Nella corrida, alcuni sanno quello che fanno e altri fanno quello che sanno“. Elusa la metafora della Corrida – col verbo di Joselito nel suo incontro con Zamora – per commentare la vittoria del, ma ancor di più la sconfitta di Mourinho. El Pais scrive che in Mourinho c’è qualcosa che entra nei tessuti molli dei club che allena e li impregna di qualcosa di autentico. “C’è qualcosa in José Mourinho che entra nei tessuti molli dei club che allena – scrive Rafa Cabeleira – e li impregna di qualcosa di autentico, difficile da raggiungere e battere: nessuno è giallorosso come lui, che prima era aquila, culé, dragone, azzurro, merengue e anche il diavolo rosso, sebbene la sua trasformazione in demone lasciasse molti dubbi, forse perché era già stato trasformato da casa, ma senza prestare attenzione alle specifiche etiche e genetiche dell’Old ...

Mancini imbuca per Dybala, che si infila tra le maglie della difesa iberica e incrocia di sinistro: Bounou, 1 - 0 per i giallorossi. Ilprova a reagire e crea la prima occasione ...In tanti sono corsi via dallo stadio subito dopo il rigore(due volte peraltro) da Montiel che ha consegnato la vittoria dell'Europa League al, quasi volessero allontanarsi il più in ...FOTO Il giallorossi il 31 maggio 2023 hanno perso la finale di Europa League contro il. Un anno prima avevano1 - 0 il Feyenoord a Tirana e conquistato la Conference League, mettendo ...

Europa League: Mourinho e Siviglia, comunque vada, sarà una prima Tuttosport

Onore agli sconfitti. Nonostante la delusione per la sconfitta in finale di Europa League, i tifosi hanno comunque applaudito la Roma di Mourinho, battuta alla Puskas Arena dal Siviglia ai rigori. Non ...Siviglia-Roma alla fine si è decisa ai rigori, con i giallorossi battuti 5-2 e spagnoli che hanno vinto l’Europa League. In una notte infinita e maledetta per la Roma – ancora un portiere avversario ...