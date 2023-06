È tutto dedicato alla madre: alle parole che non è riuscito a dirle, mentre era ancora in vita. E a ...solo che abbiamo abbassato un po' il volume e siamo stati in silenzio, non per molto, niente di così drammatico, ma il tempo in quei momenti diventa davverogomma che si allunga e si ...che ancheamministrazione può esercitare un'azione davanti al giudice ordinario per danno" ha aggiunto "e questo può determinare squilibri per difformità di trattamento nel caso...

Il ricordo di una donna forte: gli "Altri attimi" con la madre - Luce Luce

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...La recente riforma dell'Unione doganale vuole tutelare le aziende virtuose e semplificare i processi nel nome della digitalizzazione. Esaminiamo insieme i principi generali.