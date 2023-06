Il reato universale di maternità surrogata si prepara per la Camera | “Legge folle e fantapolitica”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il “” contro la, fortemente voluto da Giorgia Meloni, criticato dall’opposizione e irriso dai giuristi, ha concluso l’esame degli emendamenti in Commissione Giustizia e siad approdare in Aula allail 19 giugno. È stato approvato in particolare un emendamento della maggioranza che prevede la punibilità dei soli cittadini italiani. Le opposizioni hanno votato contro. Il via libera formale, con il mandato al relatore dopo il parere delle altre Commissioni, sarà dato la prossima settimana “La commissione – ha detto la relatrice Carolina Varchi (Fdi) – ha concluso il voto degli emendamenti alla proposta di. Grazie al testo riformulato noi estendiamo la punibilità a tutte le condotte commesse all’estero e ...

Nei prossimi mesi in Parlamento potrebbe approdare la proposta di legge che chiede di dichiarare la maternità surrogata un ''. Un pezzo del Pd prende così le distanze dalla segretaria ...La Commissione Giustizia della Camera ha concluso il voto degli emendamenti alla proposta di legge che dichiara la gestazione per altri, cioè perseguibile anche se commesso all'...La gestazione per altri un. Con chi hanno parlato coloro che, in Commissione Giustizia , hanno votato a favore di questa norma Con quali donne sono entrati in contatto e, soprattutto, con quanti bambini nati ...

Maternità surrogata reato universale, via libera a legge da Commissione Giustizia Sky Tg24

L'ex parlamentare del Pd, vicino alle istanze Lgbt ma contrario alla surrogata: «L’individualismo porta all’egoismo edonistico. Donne umiliate e bimbi privati del diritto alla mamma» ...Il consigliere regionale piacentino si schiera con altri sei consiglieri dem al fianco della rete contro la maternità surrogata: «Chi ha disponibilità economiche troverebbe qualche persona bisognosa, ...