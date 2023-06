(Di giovedì 1 giugno 2023) I reali internazionali, in rappresentanza di nove monarchie e famiglie imperiali, parteciperanno aldeldiAl

1988 - Il presidente statunitense, Ronald Reagan, e quello sovietico, Michail Gorbaciov stipulano un accordo per l'eliminazione dei missili a media gittata 2001 - Nepal: il......del royal wedding giordano è praticamente arrivato (le nozze si celebreranno il 1 giugno alle 16 ora locale) e stiamo quindi per scoprire come si vestirà la futura moglie del...Tutto è pronto allo 'Zahran Palace' di Amman dove domani ildi Giordania Hussein bin Abdullah (28 anni) impalmerà la sua promessa sposa, la cittadina saudita Rajwa Al Saif (29), destinata a diventare - dopo le nozze - anche lei principessa ...

Il principe ereditario Hussein di Giordania e Rajwa Al Saif: la lista degli invitati al matrimonio reale Vanity Fair Italia

La Giordania si prepara al matrimonio tra l'erede al trono, Hussein, e Rajwa: ecco chi ci sarà, a partire dalla first lady americana Jill Biden ...Completamente diverso è il caso dell’Arabia Saudita, che sotto la guida del principe ereditario Mohammed bin Salman sta rafforzando sempre di più i suoi legami di interdipendenza con la Cina. Secondo ...