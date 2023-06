Il premaman sexy di Diletta Leotta tra minidress | crop top e gonne fascianti

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Sto vivendo un periodo bellissimo” aveva raccontato qualche settimana faa Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. E si vede! La conduttrice sportiva è in attesa di una bambina dal fidanzato, Loris Karius. Per sua stessa ammissione, apprendere della gravidanza è stato un po’ uno choc ma, dopo il tentennamento iniziale, c’è stato spazio solo per una gioia incontenibile. Mamma ad agosto A “Verissimo”non riesce a trattenere la felicità. L’evoluzione della sua love story con Loris Karius è stata rapidissima. Dopo pochi mesi, lei era già in dolce attesa. L’intesa tra i due è palese e lei ha dichiarato di aver capito che lui fosse l’uomo della sua vita nel momento in cui l’ha visto. La loro bimba è attesa per il 16 agosto, che è proprio il giorno del compleanno di mamma ...

Diletta Leotta in costume al sesto mese di gravidanza è esplosiva Esplosiva in quanto superCerto, come sempre. Ma in questo caso Diletta Leotta è esplosiva anche perché la sua pancia è ......Un look audace eche ricorda molto gli outfit di un'altra mamma famosa: Rihanna . Fin dall'attesa del primogenito, la cantante ha rivoluzionato i lookmettendo al centro proprio il ...A poche settimane dal mettere al mondo il suo secondo figlio, Rihanna ha deciso di omaggiare ed esaltare su Instagram la sensualità del corpo ...

Rihanna super sexy incinta e in topless nel servizio fotografico ... Cinematographe.it

Fin dall’attesa del primogenito, la cantante ha rivoluzionato i look premaman mettendo al centro proprio il pancione senza veli. Una scelta che, evidentemente, ha conquistato anche Diletta Leotta.Rihanna super sexy incinta e in topless nel servizio fotografico premaman Negli scatti pubblicati, Rihanna si mostra incinta senza veli con il pancione in bella vista e le mani ad abbracciare i seni.