Il pittore Mangone consegna il ritratto al portiere della Salernitana Ochoa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Mi sono appassionato a questo giocatore straordinario dopo che ha disputato un mondiale da assoluto protagonista con la Nazionale messicana, nonostante i suoi 37 anni. In 19 partite ha ottenuto una media voto pari a 6,62. Ha totalizzato 71 parate decisive (tra cui un rigore parato) con 4 clean sheet. Oggi uomo simboloU.S.1919. Il 7 aprile scorso, contro l’Inter è risultato il migliore in campo dopo aver effettuato 10 parate decisive per l’1-1 finale, stabilendo un record in questo campionato.estremamente continuo come rendimento, sempre concentrato. Fra i pali è efficace, magari non ha un grandissimo stile, ma è concreto e di grandissime parate ne fa tante”. A dirlo è ildelle aree interne Fernando Alfonsodopo la ...