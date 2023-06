Il Pd si spacca in Europa sulla produzione di munizioni e armi per l' Ucraina

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il Pd implode inproposta di legge Asap per ladiper l’. Il gruppo finisce in mille pezzi. Votano a favore del provvedimento in otto, guidati dal capogruppo Brando Benifei (gli altri sì sono quelli di Rondinelli, Tinagli, Picierno, Covassi, De Castro e Bresso). Risultano astenuti in sei (Laureti, Bartolo, Toia, Variati e Roberti e Moretti, anche se quest’ultima dice di essersi sbagliato e ha dichiarato di essere a favore). Si è espresso contro Massimiliano Smeriglio, eletto come indipendente. Che al Foglio dice: “Rispetto al voto di un mese fa cresce l’area del dissensotrasformazione dei fondi del Pnrr e dei fondi di coesione in. Un atto sbagliato che riarma 27 eserciti con soldi per le ...

Smeriglio vota contro: 'L'area del dissenso cresce' Il Pd implode insulla proposta di legge Asap per la produzione di armi e munizioni per l'Ucraina. Il gruppo finisce in mille pezzi. Votano ...Ad essersi espresso in maniera contraria è Riccardo Magi di +: "La riformulazione del testo ... Il tema nonsolo la politica italiana ma infiamma anche la sfera pubblica. Si sa, l'Italia è ......locale e regionale e dalla Cgil provinciale di Messina dal titolo "autonomia differenziata- ...quanto aumenterebbe il divario tra nord e sud del paese contrariamente a quanto ci chiede l'...

Il Pd si spacca in Europa sul piano dell’Ue sulle munizioni e le armi per l'Ucraina Il Foglio

Smeriglio vota contro: "L'area del dissenso cresce" Il Pd implode in Europa sulla proposta di legge Asap per la produzione di armi e munizioni per l’Ucraina. Il gruppo finisce in mille pezzi. Votano a ...Via libera dall’ Eurocamera con 446 voti a favore, 67 contrari e 112 astenuti alla legge a sostegno della produzione di munizioni Ue (Asap) per rafforzare la capacità produttiva europea ideata per sos ...