Il Pd di Bruxelles si sente lasciato solo da Schlein E | ovviamente | si divide

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il provvedimento proposto dal commissario Breton che conl'uso del Pnrr per la produzione di munizioni passa a larghissima maggioranza. Sì dei socialisti, ma tra i Dem 4 astensioni (Bartolo, Laureti, Roberti, Variati), un voto contrario (Smeriglio), un non voto (Pisapia)

Il centrodestra ormai silegittimato ad allargare il suo potere in ogni direzione. Non è certo l'esito di una tornata ...l'asse Popolari e Socialisti e comandare a Palazzo Berlaymont a. ...Nelle chat e nelle confidenze si legge edi tutto. Chi è ancora vicino alla Schlein si ...e proprio tiro al bersaglio che ha portato il segretario a cancellare il viaggio previsto aper ...Borrell ha dichiarato in precedenza ache, pur continuando a coordinare l'assistenza militare all'Ucraina da parte dell'Unione Europea, non siil massimo diplomatico dell'UE, ma 'il ...

Il Pd di Bruxelles si sente lasciato solo da Schlein. E, ovviamente, si ... L'HuffPost

(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAG - "Ho sentito affermare che le uniche cause a cui sono imputabili le terribili devastazioni verificatesi in queste regioni sarebbero legate ai cambiamenti climatici mentre ...Dopo la batosta alle urne, alla segretaria (che cancella la trasferta a Bruxelles) viene recapitata la richiesta di una direzione nazionale da tenere nei ...