Il Parlamento Ue dà via libera al piano munizioni Respinti gli emendamenti dei Socialisti per escludere l’uso dei fondi Pnrr

(Di giovedì 1 giugno 2023) Viadall’Eurocamera con 446 voti a favore, 67 contrari e 112 astenuti alla legge a sostegno della produzione diUe (Asap) per rafforzare la capacità produttiva europea ideata per sostenere lo sforzo bellico dell’Ucraina.glipresentati dal gruppo deie democratici che richiedevano l’esclusione deldeidele delCoesione. Grazie all’introduzione di misure specifiche, tra cui un finanziamento di 500 milioni di euro, l’Asap mira a potenziare la capacità produttiva dell’Ue per far fronte all’attuale carenza di, missili e loro componenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Non cala perché non si è fatto - di pari passo col lavoro in- un'opera di educazione ... al primo segno di violenza, prendi tutto e vai. Ci sono massi che non possono che rotolare giù e ...E quindi non a caso, forse, si è introdotta la data del 30 giugno per ratificarlo in, ... Il rapporto della destra sovranista con la Banca diNazionale non è stato mai dei migliori. ...La priorità della destra, le fa ecoTwitter Alessandro Zan, deputato e responsabile diritti ... L'iter del ddl dentro ilva di pari passo al documento dell'appello della Rete no Gpa , ad ...

Accordo fiscale e premio di confine. Storico via libera in Parlamento La Provincia di Como

L'Italia ha aperto alla coltura delle piante con DNA modificato: vi spieghiamo - in termini semplici - di cosa si tratta.Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...