Il nuovo direttore sportivo è già a Napoli!

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 1 giugno 2023) Notizie Calcio Napoli – Cristiano Giuntoli può andare alla Juventus, Aurelio De Laurentiis deve trovare un altro. La situazione delds del Napoli è ancora più ingarbugliata di quella dell’allenatore. Perché la questione di Luciano Spalletti è oramai chiarita: l’allenatore andrà via e si cerca untecnico. Si fanno tanti nomi, quello di Vincenzo Italiano e Thiago Motta, come soluzioni italiane. Ma anche Conceicao e Nagelsmann come soluzioni estere. Ma De Laurentiis deve fare chiarezza anche per quanto riguarda il. Per ora il presidente del Napoli ha bloccato Cristiano Giuntoli, che ha un contratto fino al 2024. Quindi se la Juve vuole il ds azzurro dovrà pagare un indennizzo al Napoli, anche perché De Laurentiis non pare intenzionato a ...