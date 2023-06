Leggi anchee Loftus - Cheek, avanti tutta: i particolari della trattativa col Chelsea Ilblinda Maignan: rinnovo fino al 2028 e adeguamento PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre ...Leggi anche I successi col, il Monza e tanto altro: Gallianila sua autobiografia. Molti gli ospiti illustri Marotta: 'Felice che Galliani tifi per l'Inter e venga a Istanbul. Tante ...In collaborazione con Radio DEEJAY , "MotoGP On Stage in" si svolgerà a partire dalle ore 18 ...Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP) Luca Salvadori (Prettl Pramac MotoE) Guido Meda...

Il Milan presenta la nuova maglia in onore della città. Leao tra i testimonial La Gazzetta dello Sport

Debutterà contro il Verona Eccola qui la nuova maglia del Milan, presentata ufficialmente prima dell'ultima giornata contro il Verona, dove la divisa farà il suo debutto. Attraverso una nota ufficiale ...PUMA ha presentato oggi il nuovo Home kit di AC Milan per la stagione 2023/24, progettato per avvicinare ancora di più la squadra, la città e la sua appassionata community. Ispirata alla città di ...