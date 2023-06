Il meteo instabile rovina il ponte del 2 giugno

Leggi su agi

(Di giovedì 1 giugno 2023) AGI - Con il primo giorno diinizia l'estaterologica, per la stagione astronomica occorrerà invece attendere il giorno del solstizio del prossimo 21. Le condizioni, in questo avvio d'estate, che saranno decisamente instabili a causa soprattutto dei massimi dell'alta pressione ancora posizionati tra Islanda e Isole Britanniche. Il Mediterraneo resterà dunque in balia di correnti più fresche in quota le quali porteranno molti acquazzoni e temporali in Italia. Gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano confermano così undel 2all'insegna dell'instabilità, con fenomeni prima sulle zone interne del centro-sud e poi anche al nord, specie sul finire del weekend. Poche variazioni anche nella prima parte della prossima settimana ...