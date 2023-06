Il Manchester United concorda termini personali con Mason Mount prima del cambio estivo – rapporto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 1 giugno 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilha giàtoconin vista di un colpo clamoroso quando la finestra di trasferimento si aprirà a luglio. Si dice cheabbia il cuore deciso di trasferirsi all’Old Trafford, dopo aver informato i boss del Chelsea che il suo tempo al club di West London è scaduto. Il centrocampista ha solo un anno di contratto con i Blues e non è più impegnato in trattative per il rinnovo. Si pensa che il proprietario del Chelsea Todd Boehly si sia rassegnato a perdere il prodotto dell’accademia ...