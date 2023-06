Il gran teatro della Roma a Budapest | nonostante la sconfitta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 giugno 2023) Insomma, Milano è il culto dell’operosità, Venezia, ovunque si guardi, è il luogobellezza poetica, Firenze ha pure lei il suo bel perché, ma, non c’è niente da fare, è qualcosa di più.è decisamente un modo di stare al mondo. Lo si scopre ovunque: osservando la gente che gesticola al capolineametropolitana del Laurentino, oppure cercando di catturare un taxi davanti (o dietro) al Palazzaccio o ancora, ovunque in Italia, rivolgendo a chi possiede quell’accento un fatidico “Forza”, ottenendo ogni volta la medesima risposta: “Sempre!”. Non m’è mai capitato durante le discese nella capitale di ascoltare qualcuno che sia sguinsciato via dal rispondere in questo modo: “Sempre!”, tanto che talvolta mi sono chiesto se all’interno del Gra esistesse davvero qualcuno che tifava ...