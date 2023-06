Il discorso in Parlamento che ha sconvolto l’Aula Cos’è successo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 giugno 2023) Si è parlato parecchio, nelle ultime settimane, dell’intelligenza artificiale e delle criticità che ne accompagnano l’utilizzo sempre più estensivo. Al di là dei posti di lavoro che la tecnologia andrà con tutta probabilità a sostituire, i timori sono legati soprattutto a questioni etiche, specie per quanto concerne l’informazione. Alcuni fra i creatori dell’intelligenza artificiale hanno già lanciato l’allarme riguardo i rischi che l’umanità corre, e in questo senso ha fatto molto scalpore l’intervento in Aula di un senatore centrista. Che ha letteralmente lasciato a bocca aperta i colleghi.