Il discorso di Mourinho alla squadra dopo la finale col Siviglia

Al termine della finale di Europa League persa contro il Siviglia ai rigori, Joséha riunito la squadra per un ..., complimenti al Siviglia Poco primaaveva consolato alcuni dei suoi uomini che piangevano a dirotto, come ad esempio Roger Ibanez, Paulo Dybala ed Edoardo Bove. Il tecnico li ha ...3 Poco prima della premiazione del Siviglia - vincitore dell'Europa League -ha raggruppato la squadra in mezzo al campo e ha tenuto un lungoche ha detto: 'Vi ha visto tutta l'Europa '. Lo riporta Sky Sport . La squadra, successivamente, è andata sotto la ...

Mourinho ko: lacrime, discorso alla squadra e complimenti agli avversari Tuttosport

Ha esordito così il tecnico della Roma Josè Mourinho, al termine della finale di Europa League persa con il Siviglia. «Siamo attaccati alla maglia e alla nostra natura. Prendiamo le cose con serietà e ...BUDAPEST (Ungheria) - Pur senza parlare in modo chiaro del suo futuro, José Mourinho, ha mandato un saluto ai tifosi della Roma trattenendo a stento le lacrime. Lo ha fatto subito dopo aver parlato a ...