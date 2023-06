Il Comune riduce ad un terzo i sinistri stradali | maxi risparmio da 2 milioni

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Undi circa 2di euro sui debiti fuori bilancio e l’obiettivo storico della riduzione ad undei contenziosi per. Ildi Avellino raccoglie i frutti del lavoro svolto in questi anni segna altri due punti fondamentali nella partita decisiva del risanamento strutturale dei conti. Questa mattina, la commissione Contenzioso, presieduta dal consigliere di «Davvero», Mario Spiniello, alla presenza dell’assessore al ramo, Marianna Mazza, ha svolto una puntuale ricognizione sulle transazioni realizzate dall’ente rispetto ai debiti fuori bilancio e sul totale deichiusi in fase di pre-contenzioso dalla compagnia “Sircus”, nell’ultimo triennio. I numeri offerti dai ...

Avellino, comune taglia debiti e riduce ad un terzo i sinistri stradali: maxi risparmio certificato in Commissione Contenzioso AvellinoToday

Un maxi risparmio di circa 2 milioni di euro sui debiti fuori bilancio e l'obiettivo storico della riduzione ad un terzo dei contenziosi per sinistri stradali. Il Comune di Avellino raccoglie i frutti