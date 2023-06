Il codice di condotta CIS per i cantieri sostenibili

IldiCIS per i cantieri sostenibili Costruire un futuro sostenibile è un percorso che passa necessariamente anche per la riduzione dell'impatto ambientale ed energetico del settore edile.Twitter sarà vietato in Europa Twitter ha annunciato il ritiro daldieuropeo per combattere le fake news. Si tratta del Digitale Services Act , strumento voluto dal Parlamento Europeo per portare i vari colossi della tecnologia ad adottare delle ...... caduta sull'asfalto dopo l'impatto avvenuto con un'Alfa Romeo 156,da un 58enne di Surbo. ... Tanto da essere trasportata presso l'ospedale 'San Giuseppe da Copertino' ingiallo, ma per ...

Intelligenza artificiale, Ue e Usa annunciano codice di condotta condiviso Sky Tg24

In Europa Twitter rischia di essere vietato. Scopriamo cosa sta succedendo all’app di Elon Musk e quali sono i motivi Twitter ha annunciato il ritiro dal codice di condotta europeo per combattere le ...L’Unione Europea (UE) e gli Stati Uniti hanno annunciato di essere in procinto di sviluppare rapidamente un codice di condotta per l’intelligenza artificiale (IA) al fine di affrontare i crescenti ...