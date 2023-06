Il Btp Valore renderà come minimo il 3 | 25% Come funziona il titolo a «cedole crescenti»

E' stato annunciato il rendimento del primoin emissione dal giorno 5: Il titolo offre un tasso cedolare garantito del 3,25% nei suoi primi due anni di vita e del 4% nei secondi due. Se si ...Parte lunedì 5 giugno la prima emissione del nuovo, il titolo di Stato pensato dal Mef esclusivamente per i piccoli risparmiatori. Il tasso minimo garantito sarà crescente: per il primo e il secondo anno è fissato al 3,25%, per il terzo e ...Pronto ai nastri di partenza il nuovodel Tesoro . Partirà lunedì 5 giugno la prima emissione del primo, il titolo di Stato pensato dal Mef esclusivamente per i piccoli risparmiatori. Un modo per diversificare il portafoglio puntando su uno strumento con un tasso interessante garantito, a ...

Btp Valore, tasso minimo 3,25% per due anni. Poi va al 4 per cento Il Sole 24 ORE

Pronto al debutto Btp Valore, il nuovo Titolo di Stato con un tasso minimo garantito al 4%. Ecco le caratteristiche.E ora c’è anche il Giappone tra le minacce che incombono sui BTP e sui titoli di stato dell’area euro: lo dice chiaro e tondo la Bce, riferendosi al cambiamento della politica monetaria della Bank of ...