Il 5 giugno la Giornata mondiale dell’Ortottica

(Di giovedì 1 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ogni primo lunedì disi celebra ladi Ortottica. “L’Ortottica da tutte le angolazioni perchè siamo nel mondo una professione cresciuta di numero coprendo tutti gli angoli, angoli che ogni giorno usiamo nel nostro lavoro e da tutti gli angoli guardiamo i nostri pazienti per fornire il miglior trattamento possibile”, è lo slogan scelto quest’anno dall’International Orthoptics Association (IOA https://www.internationalorthoptics.org/) e rilanciato dalla Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm Pstrp). L’Ortottista è quel professionista sanitario specializzato nella prevenzione, valutazione e riabilitazione degli handicap visivi, in particolare quelli che riguardano la ...

'Salvini sei invitato anche tu il 2', 'Ti aspettiamo. Anzi, meglio se non vieni'. Cosa è ... infine, furono molestate 5 ragazzine che stavano tornando a casa dopo aver passato unaa ...Nellamondiale della bicicletta - che dal 2018 in poi, su indicazione delle nazioni Unite, cade proprio il 3- "Selinunte scommette sulla sua anima verde, su una natura che, anche per ...La coppia EUR/USD viene scambiata in ribasso sotto 1,0700 nelladel 1. L'euro dollaro fatica a cambiare direzione e non mostra, al momento, grandi spinte per un rimbalzo. Il tema più importante per gli investitori nel Forex riguarda la politica dei ...

Il 5 giugno è la Giornata mondiale per l’ambiente AmbienteInforma

2 giugno, Viterbo celebra l'anniversario della proclamazione della Repubblica. Per consentire la cerimonia in onore dell'importante giornata celebrativa nazionale italiana si rendono necessari alcuni ...Domenica 4 giugno, da Grosseto a Batignano, si svolgerà la pedalata "Grintosa". Ecco come partecipare all'evento ...