Il 3 Giugno sarà inaugurata ad Avellino la nuova sede di Fratelli d’Italia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoil Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni, On. Edmondo Cirielli, a tagliare il nastro per l’inaugurazione delladiad. L’evento è previsto per sabato 3alle ore 11.30. Lasorgerà al corso Vittorio Emanuele 101, galleria “La Magnolia”. Oltre al Viceministro Cirielli saranno presenti il Senatore Antonio Iannone, la Senatrice Giulia Cosenza, l’On. Gianfranco Rotondi e naturalmente tutti gli esponenti locali del partito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Per seguire le Finalsindispensabile essere abbonati al pacchetto Tv+Sport di Sky, in offerta fino all'11a 24,90 al mese per 18 mesi. Le alternative a disposizione per accedere ai ...L'ARERA, autorità di regolamentazione dell'energia, del gas e dell'acqua, annuncia che dal 302023attivo il Servizio di conciliazione gratuito (e obbligatorio) per le forniture del acqua e telecalore : gli utenti che dovranno risolvere problemi e controversie con il proprio ...lei ad accettare la stella dedicata al fratello tragicamente scomparso oltre un quarto di ... approfondimento Il 161971 nasceva Tupac Shakur: la fotostoria FOTOGALLERY © Foto tratta dal ...