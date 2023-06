Il 2 giugno si toccano i 30 gradi | la pioggia non dà ancora tregua

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 giugno 2023) Un’area di alta pressione centrata sulle isole britanniche si estende su buona parte dell’Europa centro-settentrionale, mentre l’area mediterranea è sfiorata da correnti più fresche in quota che portano condizioni di tempo variabile. Tra giovedì e venerdì temporaneo rinforzo dell’alta pressione in quota, a cui però seguirà probabilmente un nuovo aumento dell’instabilita atmosferica nel corso del fine settimana. Le previsioni a cura di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo Giovedì 12023 Tempo Previsto: Al mattino condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione salvo locali addensamenti nuvolosi lungo l’arco Alpino; dal pomeriggio graduale intensificazione dell’attività cumuliforme sui rilievi Alpini e Prealpini con possibilità di rovesci o brevi temporali su alto Lario, Valsassina, Orobie, Valle Camonica e alto Garda in parziale sconfinamento ...