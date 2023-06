Ignazio Capuano è il nuovo presidente di Conai

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 giugno 2023) . Lo ha eletto durante la sua prima riunione a Milano ilconsiglio di amministrazione del Consorzio Nazionale Imballaggi, che aveva già designato i nuovi consiglieri lo scorso 11 maggio a Roma, in occasione dell’assemblea annuale. Laurea in ingegneria e master in economia alla New York University,è amministratore delegato di Burgo Group e di Burgo Ardennes. È membro del consiglio direttivo di Assocarta e fa parte del consiglio di amministrazione della Confederazione europea dell’industria cartaria (Cepi). È stato direttore generale di Saffa, poi amministratore delegato di Reno de Medici. Ha lavorato anche nel campo delle utilities come amministratore delegato di RWE Italia, nel comparto bancario con la Manufacturers Hanover Trust of New York (oggi JP Morgan Chase) e in quello della consulenza strategica con KPMG. È stato ...