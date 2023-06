Iea | ' nel 2023 record per solare ed eolico per elettricità'

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le rinnovabili, e in particolare ilfotovoltaico e l', nelvedranno un nuovodi aumento annuale di nuova capacità per la fornitura elettrica. Lo afferma l'Agenzia ...

... spiega la, non stanno crescendo abbastanza velocemente per soddisfare la domanda in accelerazionemedio termine. Le energie rinnovabili, osserva la, "sono in prima linea nella risposta ...... ma anche più sicure e convenienti, e i governi stanno rispondendo con sforzi per implementarle più rapidamente", spiega Fatih Birol , direttore esecutivo dellapresentare il rapporto. "Ma ...2018, sostiene l', nessuna fonte soddisfava singolarmente più del trenta per cento del fabbisogno energetico nazionale, con il carbone ancora in testa ma per la prima volta sotto quella soglia.

Le rinnovabili, e in particolare il solare fotovoltaico e l'eolico, nel 2023 vedranno un nuovo record di aumento annuale di nuova capacità per la fornitura elettrica. (ANSA) ...Le nuove installazioni di fonti rinnovabili nel mondo aumenteranno di un terzo quest'anno, soprattutto grazie a fotovoltaico ed eolico. Si parla di 440 GW a livello mondiale, ben 107 GW in più ...