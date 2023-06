I campani Armando De Nigris e Massimo Renda tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati da Mattarella

...salvi - i- . Sarà un match all'insegna dello spettacolo all'Arechi: nessun obiettivo in palio, solo calcio giocato. Di diversa prospettiva il match che andrà in scena all'Picchi di ...... risaliva ai tempi in cui, nelle fila della squadra campana, militava un certo Diego... Sembra difficile che ipossano rifiutare una simile cifra, anche perché il rinnovo di Kim appare ...Proprio nella parte finale della stagione del suo rilancio, perIzzo è arrivata la condanna in primo grado a cinque anni di reclusione per concorso esterno ... Con iil difensore gioca ...

I campani Armando De Nigris e Massimo Renda tra i 25 Cavalieri ... Il Denaro

Tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubbica Sergio Mattarella ci sono cinque imprenditori meridionali, due dei quali campani: Armando De Nigris e Massimo Renda, entrambi atti ...Vista la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, il popolo partenopeo non vede l’ora di festeggiare (di nuovo) il grande traguardo raggiunto ...