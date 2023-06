Hyundai Motor Group e LG sono partner nella produzione di batterie

... tra le novità attese al varco, la MG4 in variante Dualcon batteria da 77 kWh. Ma non ... La seconda è la nuova generazione dellaKona, che cresce di 15 centimetri rispetto al modello ...Inoltre, in occasione del lancio del servizio di streaming,Company organizzerà un evento speciale in Corea, in collaborazione con Wave offrendo un mese gratuito di abbonamento a Wave a ...MILANO - Una nuova joint venture perGroup e Lg Energy Solution che hanno annunciato la collaborazione per la produzione di batterie per le auto elettriche negli Stati Uniti. Le due aziende hanno siglato un memorandum d'...

Eccoci in Georgia, dove Hyundai produrrà auto elettriche e batterie InsideEVs Italia

La nuova joint venture tra Hyundai e LG sarà essenziale per dare una spinta positiva all'elettrificazione del Nord America, un mercato fondamentale ...Una fabbrica strategica Questa in Georgia sarà la futura sede dello Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA): un complesso di 2.923 acri in cui l'azienda coreana e i suoi partner stanno ...