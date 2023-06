Han Solo o Indiana Jones | chi vincerebbe in una lotta? Harrison Ford | Perché mi chiedete questa stronzata?

(Di giovedì 1 giugno 2023) I fan se lo chiedono da decenni: chiin un combattimento tra Han? Arriva l'esilarante risposta di: 'mi?' Durante una nuova intervista con la rivista Esquire,ha rivelato che la domanda più comune che i fan di "Star Wars" gli pongono è: "chiin un combattimento tra Han?". È un quesito che ha alimentato numerose discussioni sui social media, ma non è una questione che la star ha mai voluto prendere in considerazione. "Beh, di solito mi chiedono: 'Se ci fosse unatra Han ...

Durante una nuova intervista con la rivista Esquire, Harrison Ford ha rivelato che la domanda più comune che i fan di " Star Wars " gli pongono è: " chi vincerebbe in un combattimento trae Indiana Jones ". È un quesito che ha alimentato numerose discussioni sui social media, ma non è una questione che la star ha mai voluto prendere in considerazione. " Beh, di solito mi ...Chi la spunterebbe trae Indiana Jones Anche Harrison Ford ha ragionato su questa domanda. Nell'arco della sua carriera, l'attore ha avuto la possibilità di interpretare svariati personaggi su grande e piccolo ...Ma ne ha perse7, e megliofatto Frosinone e Genoa. La stagione è nei dettagli. Parma - Potrebbe essere l'ultima, grande storia di Gigi Buffon su un campo da calcio. E potrebbe essere un ...

Han Solo o Indiana Jones, chi la spunterebbe Risponde Harrison ... ComingSoon.it

I fan se lo chiedono da decenni: chi vincerebbe in un combattimento tra Han Solo e Indiana Jones Arriva l'esilarante risposta di Harrison Ford: 'Perché mi chiedete questa stronzata' ...Nell'arco della sua carriera, ad Harrison Ford è stato chiesto più volte: chi la spunterebbe tra Han Solo o Indiana Jones