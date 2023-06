Hamsik dice addio al calcio giocato | arriva l’annuncio

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 1 giugno 2023) Marekal, l’ex centrocampista del Napoli chiuderà la carriera in Turchia al Trabzonspor. L’ultima parentesi dare di Mareksarà quella di Trebisonda. Il centrocampista slovacco all’età di 36 anni ha deciso di chiudere la sua carriera al Trabzonspor. “Il Trabzonspor sarà la mia ultima squadra e giocherò l’ultima partita casalinga sabato. Voglio ringraziare tutti i club in cui hoper avermi dato questa opportunità. Ringrazio tutti per questo viaggio, ho coronato il mio sogno. Appena sono nato, ilè stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Questo era il mio destino. Ho iniziato la mia carriera all’età di 4 anni, avevo grandi sogni e penso di aver raggiunto i miei ...