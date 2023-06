Hamsik annuncia il ritiro | «Ringrazio tutti i club in cui ho giocato»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Marek, ex centrocampista e capitano del Napoli, hato il suodal calcio. I dettagli Marek, ex centrocampista del Napoli e attualmente al Trabzonspor, hato ilin conferenza stampa. PAROLE – «Il Trabzonspor sarà la mia ultima squadra e giocherò l’ultima partita casalinga sabato. Voglio ringraziarein cui hoper avermi dato questa opportunità.per questo viaggio, ho coronato il mio sogno. Appena sono nato, il calcio è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Questo era il mio destino. Ho iniziato la mia carriera all’età di 4 anni, avevo grandi sogni e penso di aver raggiunto i miei ...

"Non è una decisione facile ma è stata un'avventura meravigliosa", le parole di, oggi al Trabzonspor ma una carriera quasi interamente spesa al Napoli. In azzurro ha giocato dal 2007 al 2019, ...NAPOLI - Marekha deciso: si ritira dal calcio giocato. L'annuncio è stato dato proprio dall'ex Napoli, attualmente in Turchia al Trabzonspor , in conferenza stampa. "E' stata una decisione non facile, ma ...Marekha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L'ex capitano del Napoli in conferenza stampa ha ufficializzato la sua decisione. Comments comments

Hamsik annuncia il ritiro dal calcio: il messaggio d'addio dell'ex Napoli Corriere dello Sport

Voglio ringraziare tutti i club in cui ho giocato per avermi dato questa opportunità. L’ex storico centrocampista del Napoli, ora in forza al Trabzonspor, Marek Hamsik, ha annunciato… Leggi ...Marek Hamsik annuncia il ritiro dal calcio giocato, parlando di come il Trabzonsopor sia l'ultima squadra della sua carriera.