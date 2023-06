Hamsik annuncia il ritiro a fine stagione

Marek, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. I dettagli Marek, ex centrocampista del Napoli e attualmente al Trabzonspor, ha annunciato il ritiro in conferenza stampa. ..."Non è stata una decisione facile, ma è così - ha spiegato il 35ennenel corso di una conferenza stampa - . La mia è stata un'avventura meravigliosa". Celebre anche per i suoi capelli a cresta,..."Non è una decisione facile ma è stata un'avventura meravigliosa", le parole di, oggi al Trabzonspor ma una carriera quasi interamente spesa al Napoli. In azzurro ha giocato dal 2007 al 2019, ...

Hamsik annuncia il ritiro dal calcio: il messaggio d'addio dell'ex Napoli Corriere dello Sport

Voglio ringraziare tutti i club in cui ho giocato per avermi dato questa opportunità. L’ex storico centrocampista del Napoli, ora in forza al Trabzonspor, Marek Hamsik, ha annunciato… Leggi ...Marek Hamsik annuncia il ritiro dal calcio giocato, parlando di come il Trabzonsopor sia l'ultima squadra della sua carriera.