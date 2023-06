(Di giovedì 1 giugno 2023) Come nelle altre occasioni, il contenuto è secretato e sarà oggetto di un nuovo decreto che andrà a breve in Gazzetta ufficiale Vai allagallery

Russia -, un anno di immagini simbolo. e i Paesi della Nato sono preoccupati che i recenti disordini nella regione possano innescare un altro grande conflitto europeo, mentre continua ladella Russia in. I l rischio è ......dellaquale strumento di risoluzione delle controversie. Si tratta di un principio attualissimo e profondamente sentito, di cui l'inaccettabile aggressione della Federazione Russa all'...

Ancora missili su Kiev, una bimba tra le 3 vittime. Il Parlamento europeo approva il piano munizioni - Macron: dal summit Nato arriverà chiaro sostegno a Kiev - Macron: dal summit Nato arriverà chiaro sostegno a Kiev RaiNews

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, la foto simbolo: un anziano veglia il cadavere della nipote uccisa ...Sergio Mattarella para della guerra in Ucraina nel suo intervento alla settantasettesima Festa della Repubblica. "Il conflitto che, da oltre quindici mesi, ...