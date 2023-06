Guerra in Ucraina | Alessandro Orsini | Le politiche del blocco occidentale nel Paese sono un fallimento totale

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dopo Bakhmut Siccome viviamo sotto una pesantissima propaganda televisiva e radiofonica, mi permetto di far notare che l'osservazione scientifica, cioè l'osservazione della realtà empirica condotta con metodo rigoroso e, quindi, non distorta da emozioni, interessi economici o ideologie, mostra chiar

Infine il ripudio dellaè nella nostra carta, ma la pace dice il capo dello Stato con riferimento implicito all'non è solo assenza dima un progetto generale di convivenza ...... anche in vista della creazione di un futuro pilastro europeo all'interno della Nato e per sostenere lo sforzo bellico in, in unache non ha data di scadenza e potrebbe durare a lungo.Ma se prima tutto questo sembrava lontano dalle luci dei riflettori mediatici, dopo lo scoppio dellainl'attenzione da parte dell'Occidente si è concentrata anche su questa regione e ...

Ancora missili su Kiev, una bimba tra le 3 vittime. Il Parlamento europeo approva il piano munizioni - Yevgeny Prigozhin: la Russia sarà come la Corea del Nord, ma più ricca - Yevgeny Prigozhin: la Russia sarà come la Corea del Nord, ma più ricca RaiNews

L'Ucraina ha diritto a colpire in Russia per autodifesa nella guerra innescata 15 mesi fa dall'invasione ordinata da Vladimir Putin. Lo affermano Germania e Gb mentre la Casa Bianca dice… Leggi ...Berna, 01.06.2023 - Il prossimo 5 giugno il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sarà ricevuto dal ministro spagnolo degli affari esteri, dell’Unione europea e della cooperazione ...