Gucci celebra i 10 anni di ’Gucci Chime’ con testimonianze dedicate alle donne

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 1 giugno 2023)Chime, la campagna dia sostegno della parità di genere, festeggia i suoi primi 10e lancia per l’occasione una nuova serie di contributi video – diretti dalla regista vincitrice di due premi Oscar, Sharmeen Obaid-Chinoy. I video raccolgono, tra le altre, ledie Lennox, HBailey, Julia Roberts, Idris Elba, Alia Bhatt, Serena Williams, John Legend e Salma Hayek Pinault, co-fondatrice diChime. Il progetto Esattamente 10fa,, insieme a Beyoncé Knowles-Carter e Salma Hayek Pinault, ha dato vita aChime, una campagna volta a promuovere e sostenere la parità di genere in tutto il mondo. In quell’occasione,aveva organizzato The sound of ...