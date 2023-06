Grazie all’Oman | Egitto e Iran si parlano Speranze anche per il Jcpoa?

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 giugno 2023) La Guida supremaiana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha fatto sapere nei giorni scorsi di accogliere positivamente la potenziale riapertura dei rapporti diplomatici con l’, accreditando il presidenteiano Ebrahim Raisi per gestire queste dinamiche diplomatiche. Si tratta di evoluzioni collegate al percorso di normalizzazione in corso con l’Arabia Saudita — e Khamenei ha espresso pubblicamente avallosu quello. Cambiamenti destinati a mutare il volto della regione del Mediterraneo allargato. Narrazioni e interessi I legamiiani con l’sono rimasti interrotti per la maggior parte degli ultimi quattro decenni, dopo la nascita della Repubblica islamica nel 1979. Ma la recente mediazione dell’Oman, il cui leader sta visitando Teheran — dopo essere datato al Cairo ...