Grande Fratello Vip | Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | crisi | “Pare si siano lasciati

(Di giovedì 1 giugno 2023) Bomba su una delle coppie più amate del reality show targato Mediaset: sarebbe giunto al capolinea l'amore tra l'influencer italo-persianae l'ex velino di Striscia La Notizia, tra gli ex protagonisti della quinta edizione del Gf Vip.

Scopri le ultime news sulVip .Fotogallery - Helena e Nikita, sirenette sull'isola di Sant'Elena COPPIA DEL "VIP" Fotogallery - Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, aria di crisi SU CANALE 5 'Isola die famosi', le emozioni della settima puntata ESTATE DA SINGLE Fotogallery - Oriana ...Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati da un paio di giorni. Invece di confrontarsi faccia a faccia, i due ex concorrenti delVip preferiscono aprire room su Twitter per svelare direttamente ai fan, dettagli e retroscena. "Voleva rapirti", Oriana Marzoli scopre retroscena inquietanti Proprio in queste ore, ...

Bomba su una delle coppie più amate del reality show targato Mediaset: sarebbe giunto al capolinea l'amore tra l'influencer italo-persiana Giulia Salemi e l'ex velino di Striscia La Notizia Pierpaolo ...Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello, ha dato alla luce la sua bellissima bambina, Celine Blue. Tuttavia, l'esposizione eccessiva della piccola sui social media ha scatenato critiche da ...