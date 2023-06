Grande assente Lautaro Martinez e Augustina sposi | esplode il caso

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023)Gandolfo. Per l'occasione tutto l'Inter è sceso in campo per festeggiare il matrimonio del compagno di squadra. Tutti eccetto Leo Messi, la cui assenza non è passata inosservata. Il calciatore ha sposato la compagna, in dolce attesa, sul lago di Como, a Villa D'Este. Con loro, come damigella, la piccola Nina, figlia dei neo. Tanti gli ospiti. Tra questi Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea; Dibu, portiere dell'Aston Villa e della nazionale argentina; Nicolas Tagliafico, difensore dell'Olympique Lione e della nazionale argentina e il portiere dell'Ajax Geronimo Rulli. Eppure nessuna traccia di Messi, compagno di nazionale di. Così in men che non si dica sui social è scattato il ...