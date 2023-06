Gp Barcellona | Leclerc | ' Podio realistico | non la vittoria'

(Di giovedì 1 giugno 2023) "Unqui è, ma al momento la Red Bull è a un altro livello per poter puntare alla, quindi se non dovesse succedere nulla a loro non credo sia possibile puntare alla". ...

"Per noi, obiettivamente - aggiunge- è stato un inizio di stagione deludente, perché ... Suona la carica Carlos Sainz: "è una gara speciale per me, sono felice di tornare a casa. È ...vuole fare bene in Spagna: "La gara qui aè importantissima perché questo è il circuito migliore per capire esattamente a che punto sei: per questo è importante avere questi ...ha poi proseguito: ' Il circuito diè il migliore per capire a che punto siamo , perciò questa gara sarà fondamentale. Qui possiamo capire se i miglioramenti vanno dalla parte ...

Ferrari aggiornata al Gp di Barcellona, Leclerc giudica gli sviluppi al simulatore Corriere della Sera

Valevole come settima prova del mondiale di Formula Uno 2023, il Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona in programma domenica 4 giugno alle 15 sarà ...La Formula Uno non si ferma ed è ormai tutto pronto per scendere nuovamente in pista a Barcellona da venerdì 2 a domenica 4 giugno per il Gran Premio di Spagna 2023, valido come settimo appuntamento s ...