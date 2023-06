(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Sono arrivati a Palazzodelladeiper l''chiarificatore' con il governo, dopo i botta e risposta legati al Pnrr e al cosiddetto scudo erariale. Nella sede del governo sono arrivati il presidente Guido Carlino, il presidente aggiunto Tommaso Miele, il procuratore generale Angelo Canale e il segretario generale Franco Massi. Per l'esecutivo, al tavolo siedono il sottosegretario **Alfredo Mantovano** e il ministro 'regista' del Pnrr Raffaele Fitto, mentre non parteciperà all'il sottosegretario **Giovanbattista Fazzolari**, la cui presenza fino a ieri veniva data per assodata.

' Servono risposte urgenti, ildica cosa vuole fare ' hanno sottolineato le parti sociali ... Anche coidello stabilimento novese occorre un confronto sui seri problemi strutturali. Non ...... tra cui Turchia, Azerbaigian e Armenia, oltre aidel Consiglio europeo e della Commissione ... Ilfilo - occidentale della Moldavia ha accusato Mosca di aver pianificato un colpo di ...... nonostante l'apprezzabile disponibilità dimostrata dal signor Prefetto e daidelle forze dell'ordine presenti, persiste la richiesta aldi incrementare gli organici di tutte le forze ...

**Governo: vertici Corte Conti a P.Chigi, al via incontro/Rpt** Il Dubbio

Nato a Pristina nel 1975, Kurti entrò presto a far parte nel 1997 della presidenza dell'Unione indipendente degli studenti della locale Università, attiva nell'organizzazione di proteste per il rilasc ...Il presidente della Confederazione Alain Berset ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del vertice della Comunità politica europea a Chisinau, in Moldavia. La stretta di m ...