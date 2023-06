Governo - Corte Conti | ok a tavolo comune su ambito e regole controlli

A tal fine, si legge, "il tavolo comune tradei Conti sarà avviato già dalla settimana prossima". 1 giugno 2023Il tavolo comune tradei Conti sara' avviato gia' dalla settimana prossima". com - fil 01 - 06 - 23 17:53:13 (0545)PA,EURO,FONUE 5 NNNN...soltanto in presenza di un'autorizzazione preventiva da parte del procuratore generale della... Per questo, ha sollecitato Renzi, "Ilha il dovere della verità. Non vedo l'ora che arrivi ...

Pnrr, dal governo stop al controllo concomitante della Corte dei Conti: cosa significa Corriere della Sera

Roma, 1 giu. (askanews) - 'Prendendo atto della contrarietà' della Corte dei Conti, 'già manifestata con gli esecutivi precedenti nel 2020 e nel ...TORINO - "Spetta ai sistemi di controllo dei vari Paesi, e l'Italia ne ha ottimi, controllare fenomeni di frode, di corruzione, doppia spesa dei diversi fondi europei. Questo non lo possiamo controlla ...