Google Pixel 8 non avrà una novità sperata da tanti

(Di giovedì 1 giugno 2023) In Rete continuano a susseguirsi senza sosta le anticipazioni relative agli smartphone della serie8. Ecco le ultime L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Mancano ancora un po' di mesi all'uscita delWatch 2 di. Tuttavia siamo entrati in possesso di un'informazione molto interessante, che dovrebbe rendere il nuovo smart watch molto più appetibile.Watch 2, infatti, passerà da ...All'inizio del mese di maggio in corso, sono circolate in Rete alcune voci secondo cui il colosso di Mountain View avrebbe annunciato ilWatch 2 insieme ai8 e 8 Pro il prossimo autunno. Adesso sono state segnalate alcune specifiche chiave proprio dell'orologio, compresi gli aggiornamenti del processore, della ...Questi problemi interesserebbero i dispositivi della serie6 e 7 con a bordo Android 14 Beta 2.1.

Google Pixel 7a si tuffa nell'azzurro estivo, con grandi prestazioni a meno di quanto pensi Esquire Italia

I nuovi aggiornamenti apportati da Google migliorano la tastiera, la sicurezza delle chiamate e rendono indipendente l'app Meteo.